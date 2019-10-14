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Культура

Более 100 заявок поступили на конкурс авторского кино «Киномания-2019» в Пскове

В Пскове на участие в конкурсе авторского короткометражного кино «Киномания-2019» поступили 108 заявок от авторов с разных уголков России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Работы на псковский конкурс пришли из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Воронежа, Уфы, Липецка и других Российских городов.

Сообщается, что в финал прошли 63 короткометражных фильма. Из них члены жюри отберут 10-12 лучших, которые покажут на финальной части конкурса.

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