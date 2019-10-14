Глава Минпромторга приедет в Псковскую область с рабочим визитом

16:45, 14 октября 2019, ПАИ

18 октября министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров совершит рабочую поездку в Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Глава Минпромторга осмотрит ОЭЗ ППТ «Моглино», ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» и проведет совещание с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. На встрече, в частности, будет обсуждаться проект индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

Проект разработали органы исполнительной власти региона по поручению Правительства Российской Федерации. Ответственный исполнитель данной программы – Министерство промышленности и торговли.

Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области предполагается до 2024 году, она должна привести к увеличению среднедушевых доходов населения, снижению уровня безработицы, росту инвестиций в основной капитал на душу населения и повышению уровня газификации. В основу стратегического для региона документа в том числе были включены и предложения, поступившие от промышленников и предпринимателей субъекта. Запланированы также меры по поддержке 10 приоритетных муниципалитетов Псковской области, которые наиболее перспективны в развитии сельского хозяйства, промышленности и туризма.