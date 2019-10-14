Мобильный планетарий смогут посетить псковичи в ТРК «Акваполис» 19 октября

18:08, 14 октября 2019, ПАИ

19 октября в 10:00 в Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в центральном атриуме начнет работу мобильный планетарий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации ТРК.

По словам организаторов, планетарий представляет собой научно-познавательный аттракцион, который обеспечивает полное погружение в происходящее на экране. Внутри купола происходит демонстрация видеоизображения на всей внутренней поверхности на 360 градусов.

«Приходите и вы получите массу положительных эмоций и бодрый заряд на всю следующую неделю», - добавили организаторы.