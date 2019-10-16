Хлебное место: Какие бутерброды предпочитают жители Пскова и почему

09:32, 16 октября 2019, ПАИ

Хлеб — всему голова!

Дань уважения хлебу, который уже порядка восьми тысячелетий находится во главе стола, выразили немногим более 10 лет назад, когда Международный союз пекарей и пекарей-кондитеров предложил учредить Всемирный день хлеба. 16 октября стало датой мирового праздника, который объединил пекарей и любителей пожевать хлебушек.

Псковское агентство информации выяснило, насколько специфичны вкусы псковичей в выборе хлеба, а также не преминуло воспользоваться возможностью узнать, какой бутерброд занимает почетное место на столе земляков. И, поверьте, это не кростини, брускетта, крок-месье и смёрребрёд. Всё гораздо проще! За некоторыми исключениями.

Владелец гостеприимной фермы «Бебешкино», сыровар Анвар Зуфаров:

«Лучший хлеб – испеченный своими руками. Не покупной. И не так важно, ржаной он или пшеничный. Когда хлеб горячий, только-только из своей печи, лучший вариант добавить поверх него сливочное масло. Друзья привозят также испеченный собственными силами хлеб с добавлением конопляных или льняных семян. И это тоже очень вкусно!

Лучший бутерброд, конечно же, должен быть правильным – колбасой вниз! Но последнее время мы едим хлеб не классически — как самостоятельную закуску. Кстати, сыр кушаем без хлеба. А бутерброды дети обожают.

Самый неправильный бутерброд – с колбасой, сыром и хлебом. Нельзя сочетать несочетаемое, поскольку идет наслоение вкусов. Лучше раздельно съесть хлеб с колбасой или хлеб с сыром».





Генеральный директор группы компаний «Ресторанный Партнер» Андрей Филатов:

«Я любитель прибалтийского хлеба и покупаю «Литовский» Псковского хлебокомбината. Готовлю для себя сэндвичи из этой продукции. Для бутербродов в семье также использую нарезной батон.

В ресторанах, как правило, для сэндвичей применяем тостовый хлеб. А если делаем канапе на черном хлебе, то «Бородинский». А хороший бутерброд тот, который влезает в рот! Вообще, я люблю разные сочетания: с килькой, сельдью, паштетом, салом!».

Врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина:

«Я очень люблю хлеб. Мои любимые – бородинский и зерновой. Очень важно, чтобы хлеб был свежим. А несколько лет назад для себя открыла хлеб с сухофруктами.

Вообще люблю хлеб с добавками – с морковью, к примеру. Идеальный бутерброд для меня — это просто бородинский хлеб с маслом. Или крошечный кружок из бородинского хлеба с красной рыбой».

Директор ООО «Охотник», депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов:

«Больше всего мне нравится эстонский хлеб, но он на столе появляется не часто. Люблю хлеб производства «Fazer» в нарезке.

Лучший бутерброд – комбинированный, с сыром и зеленью. Можно добавить и мясо – запечённое или отварное. Такие ассоциации еще с советских времен. И подобные бутерброды удобно брать в лес. А в качестве разнообразия можно сделать бутерброд и с селедкой!».

Генеральный директор ОАО «Великолукский мясокомбинат» Владимир Подвальный, не скрывая улыбки:

«Хороший бутерброд тот, который без хлеба – с докторской колбасой. Если написано «Докторская» – значит лечебная. Я колбасу ем без хлеба. С одной стороны кладу колбасу, и с другой. Нет места в организме под хлеб, только под колбасу!».

Директор группы компаний «Центр кровельных и фасадных систем», депутат Псковской городской Думы Денис Иванов:

«Отдаю предпочтение хлебу без дрожжей, поскольку для меня важно здоровое питание. Хороший бутерброд — это минимум хлеба, больше начинки! Кусочек мяса, например, помидор, лист салата. Ничего специфического! Опять же, из-за нехватки времени на хлеб кладу всё, что под рукой, за исключением колбасы. Я категорически против неё».

Главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная:

«В семье придерживаемся здорового образа жизни, поэтому стараемся, чтобы не было избытка углеводов. Покупаем хлеб с минимальным содержанием сахара. Чаще всего – зерновой. То есть не сдобный белый хлеб, а именно черный зерновой, со злаками. Стараемся блюсти диету!

Если исходить из правил здорового питания, то утренний бутерброд точно должен быть с маслом. Лично я люблю больше сыр, чем мясо. А колбаса считается не совсем здоровой едой. Это деликатес, который можно иногда подавать на стол. Я считаю, что хороший бутерброд должен содержать масло и сыр».

Лидер спортивного движения Street Workout Виталий Дидыч:

«Мне, конечно, нравится ржаной, но обычно использую нарезной белый. А еще люблю хлеб из соседних муниципалитетов.

В хорошем бутерброде обязательно должно быть что-то мясное. И обязательно с сыром! А по вкусу можно положить помидоры, огурцы и листья салата. Тем не менее, для меня не каждое утро начинается с бутербродов с колбасой, сыром и маслом. Обычно день стартует с чая с печеньем!».

Член регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области, спортсмен-триатлонист Сергей Елизаров:

«Для меня, как для спортсмена-любителя, который занимается триатлоном, больше подходит хлеб с отрубями, хлеб из муки грубого помола. Они насыщены углеводами, витаминами, минералами и микроэлементами. К тому же это положительно сказывается на пищеварении.

Часто добавляю на такой кусочек хлеба пару капель оливкового масла. Реже — сыр или красную рыбу. Колбасу и сосиски не употребляю в принципе».

Председатель региональной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова:

«Мы покупаем псковский горчичный батон, поскольку доверяем нашим производителям. К тому же, в местной продукции меньше химии.

А хороший бутерброд – с маслом и вареньем! А масло, кстати, наше порховское берем».

Председатель Псковского отделения Российского Красного Креста Петр Василевский:

«Дарницкий» — самый удачный, который делает Псковский хлебокомбинат. А каким бы не был бутерброд — он не должен падать маслом вниз, но ему следует быть вкусным, насыщенным и калорийным.

Я использую в бутербродах салатные листья, помидоры, огурцы и сыр. Это наиболее приемлемый для меня вариант. Но бутерброд с колбасой – не бутерброд. Если колбаса лежит на хлебе — это ни в коем случае нельзя назвать бутербродом. Лучше класть на хлеб мясо. Например, мелко нарезанную курицу».

Генеральный директор группы предприятий ООО «Псковтехгаз», депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков:

«Люблю «Горячий» черный хлеб производства нашего хлебокомбината. А хороший бутерброд просто обязан быть вкусным! Он обязательно должен содержать качественное мясное изделие, например, грудинку из магазина «Соловьи», а также огурчик и помидорчик совхоза «Победа».

Лидер одной из лучших фолк-панк групп Северо-Запада «Капитан Смоллет», гитарист и вокалист Александр Григорьев:

«Мне нравится «Мирожский» черный хлеб! Он всегда оказывается самым свежим, поэтому мы постоянно его покупаем. Половинка не залёживается – быстро съедается!

А самая лучшая начинка для бутерброда – это красная икра или красная рыба! Шутки шутками, но у меня постоянно на столе бутерброды — преимущественно с утра — с маслом и сыром. И кофе – обязательно! Тогда это будет вкусно!».

* * *

Друзья! Желаем, чтобы в этот «хлебный день» — хотя бы сегодня — бутерброды не падали маслом вниз, а большому куску рот радовался! И прав был уважаемый Леонид Ильич, есть хлеб – будет и песня! Всем добра!