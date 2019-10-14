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Культура

Выставка дореволюционных фотографий к юбилею Александра Невского откроется в Пскове в начале 2020 года

Выставка дореволюционных фотографий мест, связанных с Александром Невским, развернётся в Пскове в начале 2020 года. Об этом сообщила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова 14 октября на научно-практической конференции, посвященной 800-летию Александра Невского в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Экспозицию подготовил музейно-выставочный центр «Росфото». В её основу легли 125 высокоточных копий исторических дореволюционных снимков, на которых запечатлены места, связанные с Александром Невским, посещением этих локаций царской семьей.

Как отметила заместитель министра, по договорённости с главой Патриаршего совета по культуре, митрополитом Псковским и Порховским Тихоном, выставка откроется в Пскове, а за тем отправится по стране и за рубеж.

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