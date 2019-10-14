За поджог автомобиля на жителя Дедовичей завели уголовное дело

17:59, 14 октября 2019, ПАИ

Полицейские по «горячим следам» нашли подозреваемого в поджоге автомобиля в Дедовичах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление совершено 11 октября около 6:00 у дома по Складскому переулку. Неизвестный злоумышленник поджег ВАЗ-11113, принадлежащий 26-летнему жителю поселка. Тот сразу же обратился с заявлением в полицию, и стражи порядка в кратчайшие сроки установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 18-летний местный житель. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что перед тем, как совершить поджог, похитил из салона легкового автомобиля домкрат.

Следователи полагают, что он действовал из хулиганских побуждений. Причиненный им ущерб составил порядка 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.