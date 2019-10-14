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Общество

Жительницы Великих Лук, Новоржева и Порхова стали жертвами мошенников

В Великих Луках, Новоржеве и Порхове мошенники украли деньги с карт местных жительниц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 11 октября 66-летней великолучанке на мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником банка. По его словам, злоумышленники пытались снять деньги с карты женщины, для решения проблемы нужно уточнить реквизиты. Великолучанка назвала данные и через некоторое время с ее карты списалось более 70 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В этот же день жертвой дистанционного мошенничества стала и 57-летняя горожанка из Новоржева. С ее банковской карты мошенники обманным путем сняли 84 тысячи рублей.

12 октября в Порхове неизвестный от имени знакомой 62-летней местной жительницы через социальные сети украл у нее около 15 тысяч рублей. По этим фактам также возбуждены уголовные дела.

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