Последний в этом году концерт органной музыки состоится в Печорах 16 октября
Заключительный в этом году концерт органной музыки состоится в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах 16 октября, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
Дипломант всероссийского конкурса Елизавета Рулева (Санкт-Петербург) исполнит прелюдию и фугу До мажор (Георг Бём), Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659, токкату и фугу Ми мажор BWV 566 (Иоганн Себастьян Бах), хорал «Wir freuen uns...» (Евгений Петров), сонату №3 для органа ля минор (Август Готтфрид Риттер), сюиту op.5 Sicilienne, Toccata (Морис Дюрюфле).
Концерт состоится в 18:30. Духовой орган лютеранской церкви Святого Петра в Печорах изготовила эстонская фирма Kriisa в 1928 году. Он является одним из десяти сохранившихся исторических органов России.