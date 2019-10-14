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Общество

Ростуризм обсудит с коллегами из Саудовской Аравии введение безвизового режима

Ростуризм готов обсуждать вопросы введения безвизового режима и прямого авиасообщения с коллегами из Саудовской Аравии в рамках Меморандума о взаимопонимании, который был подписан в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд, пишет ТАСС со ссылкой на Ростуризм.

Как сообщает ведомство, снятие визовых ограничений является актуальным вопросом двухсторонней повестки дня. «Россия ранее поднимала вопрос возможного безвизового режима между нашими странами, и мы готовы продолжать обсуждение этого вопроса, так как считаем его очень важным. Что касается планов в сфере туризма, то помимо скорейшего упрощения визовых формальностей нам бы хотелось обсудить вопрос открытия прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией», - говорится в сообщении Ростуризма.

Отмечается, что прямое авиасообщение позволило бы значительно активизировать туристические обмены.

Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по туризму РФ и Комиссией по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии подписали министр экономического развития РФ Максим Орешкин и председатель Саудовской комиссии по туризму и национальному наследию Ахмед аль-Хатиб.

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