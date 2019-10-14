Жителя Острова осудили за продажу найденного в лесу огнестрельного оружия

20:10, 14 октября 2019, ПАИ

На 9 месяцев условно с испытательным сроком 1 год осудили 40-летнего жителя Острова за незаконный сбыт гражданского огнестрельного оружия, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.

В апреле прошлого года ранее судимый острович в лесном массиве у деревни Дуловка Островского района нашел исправное и пригодное для стрельбы охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие модели «Сайга-12К». Затем в районе одной из деревень Краснопрудненской волости Псковского района он продал его за 15 тысяч рублей.

Мировой судья судебного участка № 24 Псковского района признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 222 УК РФ (незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия). Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.