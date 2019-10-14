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Общество

Дмитрий Медведев предупредил регионы о недопустимости манипулирования статистикой смертности

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и «подгонять» показатели, а если такие случаи будут обнаружены, последуют весьма неприятные меры для руководителей регионов. Как пишет ТАСС, об этом сообщил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

«По поводу цифр по смертности. Мы же понимаем, что происходило - скрывали просто цифры. Об этом и губернаторы говорили, показатели в этом случае менялись только потому что другие причины смертности указывали - добровольно в прямом смысле этого слова. Подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове. Это касается, кстати, не только сердечно-сосудистых патологий, это касается и онкологии тоже. Вот этого быть не должно, вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные», - приводит его слова издание.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что речь идет о региональных руководителях и тех, кто отвечает за отчетность по здравоохранению в регионах.

Говоря о борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, глава правительства напомнил, что к 2024 году стоит задача снизить смертность от инфарктов и инсультов на четверть, на эти цели в бюджете предусмотрено 11,6 млрд рублей.

Дмитрий Медведев также предложил определить вопрос закупки мобильных медицинских комплексов. Он рассказал, что на 2019 год в бюджете предусмотрено 4 млрд рублей на закупку 509 таких комплексов. «Главы регионов должны сделать все необходимое, чтобы эти комплексы как можно быстрее появились и начали работать», - добавил премьер-министр.

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