В России могут увеличить штрафы для кафе и ресторанов за некачественную пищу

21:11, 14 октября 2019, ПАИ

Министерство юстиции России разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают введение дифференцированных штрафов за нарушения требований к безопасности пищевой продукции в ресторанах и барах. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что если нарушения требований технических регламентов при приготовлении пищи или напитков и их хранения в столовых, ресторанах, кафе, барах приведет к причинению вреда здоровью потребителей, предлагается установить штраф для сотрудника от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей предлагается установить штраф от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 10 суток.

Отдельно в законопроекте предполагается предусмотреть увеличенные штрафы за нарушение требований технических регламентов, приведших к несоответствию продукции микробиологическим нормативам безопасности. Предлагается установить штраф для граждан до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 30 тысяч рублей и для юридических лиц - до 100 тысяч рублей.