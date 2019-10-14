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Общество

Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию

24 килограмма бюстгальтеров попыталась провезти в Россию жительница Нарвы (Эстония). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления России, на международном автомобильном пропускном пункте в Ивангороде Ленинградской области работник таможни обнаружил в автомобиле BMW 279 штук нижнего белья.

Женщина рассказала таможенникам, что купила бюстгальтеры за 430 евро на распродаже в одном из магазинов Нарвы в подарок родственникам, поскольку ей не подошел размер.

Отмечается, что количество перемещаемого товара указывало на то, что он не предназначен для личного пользования и должен быть задекларирован в общем порядке.

Кингисеппская таможня проводит необходимые процессуальные действия. В действиях жительницы Нарвы усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ.

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