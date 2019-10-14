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Общество

Двое человек заболели сибирской язвой в России

Трех человек в Дагестане госпитализировали с подозрением на заражение сибирской язвой. Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава, у двоих факт заражения подтвердился.

«Три человека из Новокули были госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, у двоих факт заражения подтвердился, третий остается под наблюдением», - отметил он. Состояние больных уточняется.

Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких и миндалин.

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