Двое человек заболели сибирской язвой в России

23:01, 14 октября 2019, ПАИ

Трех человек в Дагестане госпитализировали с подозрением на заражение сибирской язвой. Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава, у двоих факт заражения подтвердился.

«Три человека из Новокули были госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, у двоих факт заражения подтвердился, третий остается под наблюдением», - отметил он. Состояние больных уточняется.

Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких и миндалин.