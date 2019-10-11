Титул чемпиона Пскова по шахматам завоевал Сергей Кудряшов

10:57, 15 октября 2019, ПАИ

Титул чемпиона Пскова на Открытом Чемпионате города по шахматам завоевал кандидат в мастера спорта России Сергей Кудряшов. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации шахмат Псковской области, он показал 100-процентный результат, набрав 9 очков из 9 возможных.

Серебряную медаль вручили юному шахматисту-перворазряднику Алексею Захарову, который набрал 7,5 очков. Третье место занял псковский ветеран, кандидат в мастера спорта России Владимир Полевой, в его копилке 7 очков.

В соревнованиях приняли участие 34 шахматиста, 90% из них – юные псковичи. Турнир был отборочным к финальным областным состязаниям среди мужчин и женщин, которые пройдут в 2020 году.

Обслуживала соревнование бригада спортивных судей по шахматам во главе с вице-президентом областной Федерацией шахмат, спортивным судьёй второй категории Сергеем Арефьевым.

Участники турнира смогли выполнить нормы спортивных разрядов по виду спорта «шахматы».