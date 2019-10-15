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Псковичка организовала несанкционированную свалку мусора в Ленинградской области

Жительница Пскова организовала несанкционированную свалку мусора в Ломоносовском районе Ленинградской области. Склад отходов контролирующие органы обнаружили в промзоне «Горелово» на территории посёлка Новогорелово рядом с Промышленной улицей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области, на свалке находилась тысяча кубометров мусора.

Установлено, что участок, на котором размещены отходы, 11 месяцев назад был передан в аренду жительнице Пскова. Как пишет портал 47news, женщина организовала там приёмку и сортировку мусора, летом за вознаграждение грузы принимал её супруг.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура Ломоносовского района направила в Псковский городской суд исковое заявление об обязании арендатора провести мероприятия по очистке земельного участка, то есть вывезти отходы на лицензированный полигон ТБО.

Кроме этого, после поступления из Комитета по экологическому надзору Ленинградской области информации о размере причинённого свалкой вреда  в отношении псковички может быть возбуждено уголовное дело по статье 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

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