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Общество

Сельскую ипотеку запустят в России в 2020 году

С 1 января 2020 года в России планируют запустить льготную ипотеку для жителей сельской местности, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Оксану Лут.

По её словам, соответствующие программы готовят Россельхозбанк и Сбербанк. Ставку по ипотеке для жителей сельской местности будет субсидировать государство до уровня в 3% годовых. На финансирование программы в 2020 году планируется выделить из бюджета 1 млрд рублей.

Оксана Лут также отметила, что ставку можно будет понизить до 0,1%. Однако это будет возможным только в случае оказания поддержки федеральному центру со стороны регионов – софинансировании.

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