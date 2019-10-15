Сельскую ипотеку запустят в России в 2020 году

10:37, 15 октября 2019, ПАИ

С 1 января 2020 года в России планируют запустить льготную ипотеку для жителей сельской местности, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Оксану Лут.

По её словам, соответствующие программы готовят Россельхозбанк и Сбербанк. Ставку по ипотеке для жителей сельской местности будет субсидировать государство до уровня в 3% годовых. На финансирование программы в 2020 году планируется выделить из бюджета 1 млрд рублей.

Оксана Лут также отметила, что ставку можно будет понизить до 0,1%. Однако это будет возможным только в случае оказания поддержки федеральному центру со стороны регионов – софинансировании.