Псковский филиал «Россети Северо-Запад» готов к осенне-зимнему периоду

09:56, 15 октября 2019, ПАИ

Комиссия «Россети Северо-Запад» подтвердила готовность Псковского филиала к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2019-2020 гг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Акт готовности подписан 11 октября. Этот документ подтверждает выполнение основных мероприятий по подготовке электрических сетей к обеспечению надежного электроснабжения потребителей в период максимальных нагрузок.

В рамках подготовки к прохождению ОЗП псковские энергетики полностью выполнили утвержденную ремонтную программу. Специалисты предприятия отремонтировали 3,3 тыс. км линий электропередачи 0,4 – 110 кВ с заменой 1538 опор и 7590 изоляторов. Произведена расчистка 4,2 тыс. га просек в охранных зонах воздушных ЛЭП. В рамках ремонтной программы проведены работы на 1024 подстанциях распределительной сети 10/0,4 кВ и 31 подстанциях 35-110 кВ. Самыми крупными объектами ремонтной программы нынешнего года стали подстанции «Пыталово» и «Сергейцево», где проведен комплексный ремонт основного и вспомогательного электротехнического оборудования подрядным способом.

В целях оперативного реагирования на технологические нарушения в филиале сформированы пять бригад повышенной мобильности в составе 36 человек, имеющие в своем распоряжении 18 единиц спецтехники. Всего же в случае необходимости к устранению нештатных ситуаций в сетях могут быть одновременно привлечены 110 бригад филиала и 17 бригад подрядных организаций, о чем заключены соответствующие соглашения. Эти подразделения имеют в своем распоряжении автоспецтехнику, в том числе повышенной проходимости, необходимые инструменты и средства индивидуальной защиты. С персоналом проведены противоаварийные тренировки по отработке действий при ликвидации аварийных ситуаций в условиях низких температур.

Перед началом осенне-зимнего сезона в филиале подготовлены к применению 30 передвижных резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 2,1 МВт.

Оценка готовности сил и средств электросетевых предприятий к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок традиционно проходит в преддверии ОЗП. Комиссия «Россети Северо-Запад» провела комплексную проверку сроков и качества выполнения графиков обследования и ремонтов оборудования, укомплектованность аварийного запаса материалов, степень подготовки персонала к ведению аварийно-восстановительных работ в период холодов. Подписание акта готовности является свидетельством того, что Псковский филиал выполнил все необходимые требования по подготовке электросетевого хозяйства региона к работе в зимних условиях.