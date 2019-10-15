Женщина-водитель пострадала в ДТП в Себежском районе

10:13, 15 октября 2019, ПАИ

В Себежском районе в поселке Идрица на улице Ленина столкнулись два автомобиля – LADA Kalina и Audi 80. Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 октября около 14:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

40-летняя женщина-водитель на автомобиле LADA Kalina столкнулась с Audi 80, за рулём которой находилась 48-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала водитель LADA Kalina, она получила ушибы, но не была госпитализирована. Установлено, что обе водителя были трезвы, ведётся проверка.