Писательница Людмила Петрушевская попросила своих подписчиков о помощи порховскому «Ростку»

10:45, 15 октября 2019, ПАИ

Писательница Людмила Петрушевская попросила своих подписчиков в «Фейсбуке» помочь Псковской региональной общественной организации «Росток», расположенной в Порховском районе.

«В псковских лесах стоят домики, в которых живут инвалиды, брошенные матерями. Их опекает один человек, Алексей Михайлюк. Он занимается этим 19 лет. Он был богат, купил дома, кровати, столы и шкафы, одеяла и подушки, отремонтировал дома, нанял воспитателей, мастеров, психолога и врача. Взял из детского психо-неврологического интерната в далеком, затерянном в лесах, селе Бельское Устье выпускников: больных, неграмотных, вшивых и грязных подростков, бритых налысо мальчиков и девочек, босых, во всем рваном, которые между собой говорили матом. Ни сумки у каждого, ничего. Документы в рваном пакете. Неграмотные, больные Маугли. От которых наш советский народ шарахается. Их нет на городских улицах. И Алёша вырастил за 19 лет людей, выучил писать-читать, у них есть телефоны. Многих забрали в приемные семьи», - рассказала Петрушевская.

По её словам, Алексей Михайлюк после санкций и ужесточений лишился своих доходов, продал квартиру, машину, чтобы заплатить долги «Ростка». «Мы с вами летом защитили «Росток», заплатили долги. В Порхове у всех – у взрослых и ребят - был настоящий праздник, получили зарплату! С Алексея Михайлюка сняли обвинение в неуплате. Это вы прислали деньги и стали попечителями сиротского дома в Порхове. Я, простите, просто плакала от радости. Но мы не должны бросать наших порховских сирот. Холода. Надо топить. Надо платить зарплату! Помогите чем сможете, пришлите хоть по сотенке. Или купите мой автопортрет. За полторы тысячи. Я напишу вам своё посвящение. Будет память вам и потомкам, что вы помогли сиротам и инвалидам. У меня сейчас не было концертов, на которых я обычно продаю свои рисунки и зарабатываю для «Ростка». Ближайший только в ноябре. В ресторане «Шагал». Вся надежда на вас, дорогие мои читатели и зрители, мои друзья. Вы - попечители сирот, нищих, инвалидов», - попросила Людмила Петрушевская.

В июле о помощи «Ростку» просил историк моды, телеведущий Александр Васильев. Людмила Петрушевская помогает «Ростку» на протяжении нескольких лет: в 2016 году она проводила в Порхове благотворительный концерт, а в 2015 году продавала свои картины.

Подробнее о том, как помочь «Ростку» - на сайте организации.