0
16:27
Императорский маршрут будут продвигать в Псковской области
15:47
Ректор ПсковГУ стала членом рабочей группы правительства по разработке новой модели госконтроля в сфере образования
15:30
Компания дипломатов: «Титан-Полимер» объясняет тонкости своего инвестпроекта в Пскове
15:17
Клиентский офис компании «Экопром» появится в Великих Луках
14:57
ФОТОФАКТ: Спутниковые тарелки установили на объекте культурного наследия в Пскове
13:47
ТЦ «Технодром» стал первым претендентом на «Народное признание» в номинации «Открытие»
11:59
Михаил Ведерников принял участие в обсуждении нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение»
Еще новости
Общество

78 псковичей госпитализировали с признаками ОРВИ за неделю

С 7 по 13 октября в Псковской области госпитализировали 78 человек с признаками ОРВИ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

За указанный период диагноз «ОРВИ» поставили 3 тыс. 511 жителям региона. Заболеваемость ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 14,7%. В Пскове заболели ОРВИ 1 тыс. 772 человека, что ниже недельного эпидпорога на 25,6%.

По данным лабораторного мониторинга, активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне. За неделю специалисты обследовали 15 больных с признаками ОРВИ, у 2 выявлены аденовирусы, у 1 – РС-вирусы, у 3 – вирусы другой этиологии.

По состоянию на 4 октября 2019 года за счет федерального бюджета прививки против гриппа сделали 134 тыс. 585 взрослых (58,83% от плана иммунизации) и 37 тыс. 221 детей (68,93% от плана).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Императорский маршрут будут продвигать в Псковской области
15 октября 2019
Императорский маршрут будут продвигать в Псковской области
Ректор ПсковГУ стала членом рабочей группы правительства по разработке новой модели госконтроля в сфере образования
15 октября 2019
Ректор ПсковГУ стала членом рабочей группы правительства по разработке новой модели госконтроля в сфере образования
Клиентский офис компании «Экопром» появится в Великих Луках
15 октября 2019
Клиентский офис компании «Экопром» появится в Великих Луках
ФОТОФАКТ: Спутниковые тарелки установили на объекте культурного наследия в Пскове
15 октября 2019
ФОТОФАКТ: Спутниковые тарелки установили на объекте культурного наследия в Пскове
ТЦ «Технодром» стал первым претендентом на «Народное признание» в номинации «Открытие»
15 октября 2019
ТЦ «Технодром» стал первым претендентом на «Народное признание» в номинации «Открытие»
Михаил Ведерников принял участие в обсуждении нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение»
15 октября 2019
Михаил Ведерников принял участие в обсуждении нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение»
Писательница Людмила Петрушевская попросила своих подписчиков о помощи порховскому «Ростку»
15 октября 2019
Писательница Людмила Петрушевская попросила своих подписчиков о помощи порховскому «Ростку»
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
14 октября 2019
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию

Идет загрузка...