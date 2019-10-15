78 псковичей госпитализировали с признаками ОРВИ за неделю

12:09, 15 октября 2019, ПАИ

С 7 по 13 октября в Псковской области госпитализировали 78 человек с признаками ОРВИ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

За указанный период диагноз «ОРВИ» поставили 3 тыс. 511 жителям региона. Заболеваемость ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 14,7%. В Пскове заболели ОРВИ 1 тыс. 772 человека, что ниже недельного эпидпорога на 25,6%.

По данным лабораторного мониторинга, активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне. За неделю специалисты обследовали 15 больных с признаками ОРВИ, у 2 выявлены аденовирусы, у 1 – РС-вирусы, у 3 – вирусы другой этиологии.

По состоянию на 4 октября 2019 года за счет федерального бюджета прививки против гриппа сделали 134 тыс. 585 взрослых (58,83% от плана иммунизации) и 37 тыс. 221 детей (68,93% от плана).