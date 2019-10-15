Рэпер Баста купил футбольный клуб «СКА»

11:02, 15 октября 2019, ПАИ

Рэп-музыкант Баста (Василий Вакуленко) стал владельцем ростовского футбольного клуба «СКА», сообщает ТАСС.

Российский музыкант погасил все долги команды, а также вложил ещё 10 млн рублей собственных денег на развитие клуба. Также рэпер пригласил в «СКА» новых спонсоров и футбольных профессионалов, которые должны будут вернуть команду в строй.

Новый владелец футбольного клуба заявил, что ростовский «СКА» в последнее время не жил, а выживал. По его словам, у клуба не было перспектив, у него существовали проблемы с перечислением зарплаты, и он вообще мог перестать существовать.

Баста поставил перед клубом задачи провести перезагрузку, «грамотную селекцию и воспитание собственных игроков».

Футбольный клуб «СКА» выступает в профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) зоны «Юг». В новейшей истории ростовские армейцы ни разу не выступали в высшем дивизионе чемпионата России.