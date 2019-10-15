Солисты Мариинки выступят в Пскове в честь 75-летия областной филармонии

13:50, 15 октября 2019, ПАИ

25 октября в 19:00 в честь 75-летия Псковской областной филармонии состоится гала-концерт симфонического оркестра при участии солистов Мариинского театра и пианиста Василия Черотченко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе прозвучат сочинения Моцарта, Россини, Пуччини, Чайковского, Рахманинова и других великих авторов прошлого. «Гала-концерт, посвященный 75-летию филармонии, - это праздник музыки в честь юбиляра для наших дорогих слушателей, - рассказал главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский. - На нашей сцене в сопровождении оркестра выступят великолепные солисты, уже знакомые нашей публике по прошлым проектам: лауреаты международных конкурсов, солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко и заслуженный артист республики Татарстан, победитель ряда телевизионных конкурсов Альберт Жалилов. Особо отмечу, что впервые на большой сцене (в рамках мероприятия такого масштаба) будет выступать пианист Вася Черотченко, лауреат губернаторской премии «Юные дарования Псковщины». В его исполнении прозвучит окутанный легендами 23-й концерт для фортепиано с оркестром Моцарта».

Николай Хондзинский отметил, что «несмотря на преклонный, по человеческим меркам, возраст, Псковская филармония сегодня - образец неутомимой энергии, молодости и красоты». «Надеюсь, вектор возрождения и движение в сторону переосмысления великих традиций русской музыкальной школы сохранится здесь на долгие годы. Впрочем, пока филармонию возглавляет такой директор, преданный своему делу, любящий филармонию и настолько поглощенный вопросами всецелого ее развития, как Елизавета Барышникова, - убежден, совсем скоро об успехах Псковской филармонии заговорят и за рубежом», - заключил дирижер.

Виолетта Лукьяненко (сопрано) – солистка Мариинского Театра, лауреат всероссийского конкурса. Виолетта родилась в Минске, в 2008 году окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. С 2008 года – солистка театра «Зазеркалье». C 2016 года является солисткой Мариинского театра.

Альберт Жалилов (баритон), заслуженный артист Республики Татарстан - один из представителей современной классической эстрады, оперный певец, актер, чьи сольные концерты прошли уже более чем в 80 городах России, Европы, Азии и Африки. Его гастроли охватили 15 стран (Англия, Австрия, Франция, Латвия, Таджикистан, Эфиопия). После окончания консерватории стажировался в Италии (Флоренция). Альберт Жалилов является победителем телепроектов «Живой звук», «Главная сцена», лауреатом Первого Фестиваля французской песни «Bonne chanson», лауреатом конкурса "Весна Романса", конкурса И. Юрьевой (Таллинн), обладателем Гран-при международного конкурса «Гран-при Санкт-Петербурга».

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