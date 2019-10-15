Неделя французского кино пройдет в Пскове с 22 по 27 октября

11:37, 15 октября 2019, ПАИ

С 22 по 27 октября в Пскове пройдет Неделя французского кино. Показы восьми картин состоятся в медиахолле Театрально-концертной дирекции в киноклубе Videodrome, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Программа фестиваля:

22 октября, 19:00: «Зази в метро», комедия, 1960 (16+)

«Сумасбродные приключения 11-летней провинциальной девчонки Зази в Париже, которая желала во что бы то ни стало увидеть метро, но так и не попала в него за свой недолгий срок пребывания во французской столице. Зази приезжает в Париж вместе с матерью, которая сразу отправляется к своему любовнику, оставив дочь на попечение дяди Габриэля».

«Зази в метро» - французская классика, лента, которая входит в легендарный список «1000 фильмов, которые нужно посмотреть, прежде чем умереть». Кроме того, картина Луи Маля находится в коллекции культовой киноклассики The Criterion Collection.

23 октября, 19:00: «Я не сволочь», драма, 2015 (18+)

«После того как на Эдди жестоко напали на улице, он ошибочно указывает на Ахмеда, идеального виновного, которого он заметил за несколько дней до этой агрессии. В то время как судебный механизм набирает обороты в отношении Ахмеда, Эдди пытается оправиться в окружении своей жены и своего сына благодаря новой работе. Но вскоре, осознав серьезность своего жеста, Эдди пытается сделать все возможное, чтобы восстановить истину. Даже если придется все потерять».

24 октября, 19:00: «Мелкий фермер», драма, 2017 (18+)

«Тридцатилетний Пьер занимается разведением молочного скота. Его жизнь вращается вокруг фермы, сестры-ветеринара и пожилых родителей, чей скот ему также пришлось взять на себя. Когда во Франции вспыхивает эпидемия зооноза, герой замечает у одного из своих животных признаки болезни. Пьер не может позволить себе потерять целое стадо, эти животные — всё, что у него есть. И он сделает всё возможное, чтобы спасти их».

25 октября, 19:00: «Первый номер», драма, 2017 (18+)

«Инженер Эммануэль Бланши благодаря упорной работе смогла добиться больших успехов. Она стала единственной женщиной, которая заняла место в совете директоров в ведущей энергетической компании Франции».

26 октября, 14:00: «Вилла», драма, 2017 (18+)

«В небольшом прибрежном городке, недалеко от Марселя, Ангела, Джозеф и Арман собираются вокруг своего пожилого отца. Старший сын Арман продолжает заботиться о своём отце и пытается сохранить мир и благополучие в отцовском доме. Но с приездом нежданных гостей всё меняется».

26 октября, 16:00: «На заре пермакультуры», документальный, 2017 (16+)

«Пермакультура дарит свет надежды на возможность решений по возобновляемым экологическим ресурсам, экономически жизнеспособных и социально справедливых. Доступная для всех, пермакультура может развиваться в любом месте… Сегодня эти мужчины и женщины встречаются и экспериментируют, чтобы протестировать эту достаточно убедительный альтернативный подход к сельскому хозяйству. Переходный период начался!»

27 октября, 14:00: «Тамара», комедия, 2016 (14+)

«Тамаре 15 лет, и она крайне непопулярна в школе из-за избыточного веса. Стремясь выйти из тени, девушка заключает пари с лучшей подругой: парень, который следующим войдёт в их класс, непременно должен стать её ухажёром до конца учебного года. Им оказывается самый привлекательный юноша в школе — Диего. Поначалу Тамара не верит, что сможет добиться его внимания. На помощь героине приходит маленькая девочка, дочь бойфренда её матери».

27 октября, 16:00: «Опекунство», драма, 2017 (18+)

«Семейная чета Бессонов находится на грани развода. Мириам хочет оставить сына себе, но переходит грань дозволенного и обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Героиня просит единоличную опеку, но судья просьбу не удовлетворяет и отдает сына Жюльена под совместную опеку с отцом. Мириам полагает, что её права нарушены. А Жюльен, который находится под постоянным давлением, делает всё, чтобы предотвратить худшее разрешение дела».

Фильмы будут демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами.

Неделя французского кино в Пскове проходит при поддержке Французского института в Санкт-Петербурге при Посольстве Франции в России. Вход на все показы свободный.