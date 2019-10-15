Нотариальные услуги смогут получать россияне без паспорта

12:37, 15 октября 2019, ПАИ

Министерство юстиции России подготовило законопроект, который разрешит россиянам получать услуги нотариуса без предъявления паспорта, сообщает РИА Новости.

Этим правом смогут воспользоваться жители России, которые передали свои биометрические данные в единую систему. Кроме того, планируется расширить список нотариальных услуг, которые можно будет совершать удаленно.

Также россияне смогут заверять сделку у двух и более нотариусов, которые работают в разных населенных пунктах.

Планируется, что данный законопроект рассмотрит Госдума России в первом чтении в ближайшее время.