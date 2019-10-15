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Общество

Следователь: Псковские дачники никогда не пытались «засудить» детей за кражу яблок

В Псковском районе не было случаев, когда хозяева дачных домов пытались «засудить» детей за кражу яблок. Об этом рассказала начальник следственного отдела УМВД по Псковскому району Юлия Хавалджи в прямом эфире проекта ПАИ-live 15 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Юлия Хавалджи отметила, что факты, когда в дачных кражах замешаны подростки, встречаются. «Для них это способ заработать на жизнь», - сказала она.

По словам начальника следственного отдела, если произошло вскрытие дачного дома, сарая, гаража, надо сообщать в полицию, даже если сумма, на которую совершена кража, небольшая. «Есть те, кто постоянно живет дачными кражами, а кто-то просто выпил больше обычного и захотел добавить», - пояснила она.

Наиболее крупный ущерб от дачной кражи за время работы Юлии Хавалджи был в 2018 году. Так один преступник совершил 10 эпизодов, он украл имущество на 400 тысяч рублей. Суд отправил его в тюрьму на 5 лет.

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