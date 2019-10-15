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Общество

Рекомендации по защите дачного дома от краж дал псковичам гость ПАИ-live

15 октября начальник следственного отдела УМВД по Псковскому району Юлия Хавалджи в прямом эфире проекта ПАИ-live дала рекомендации по защите дачного дома от краж, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Юлии Хавалджи, необходимо ставить решётки на окна домов, которые остановят преступников. Также она посоветовала оборудовать дом видеокамерами, установить контрольно-пропускной пункт на территории дачного хозяйства, нанять охранника или поставить звуковую и световую сигнализацию в дачный дом. При этом специалист настоятельно порекомендовала чистить дорожки возле дома, тем самым создавая эффект присутствия. Также она посоветовала не оставлять ценное имущество на зиму или оборудовать тайники и фальш-стены.

Начальник следственного отдела УМВД по Псковскому району отметила, что следует также страховать свой дачный дом. Хотя, по её словам, страхование не очень распространено в Псковском районе.

Юлия Хавалджи сообщила, что способы проникновения в дачные дома не меняются. Преступники перелезают через заборы, взламывают окна и двери, при этом при взломе они используют ломы и гвоздодеры. Специалист также отметила, что чаще всего преступников привлекают деревянные заборы, заборы из рабицы и навесные замки, которые легко срываются ломом.

Она также подчеркнула, что правоохранительные органы проводят поисковые мероприятия как раз на точках, где реализуется имущество без документов. «Потом те, кто это имущество приобрел, как правило, раскаиваются», - уточнила Юлия Хавалджи.

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