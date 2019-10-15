О скидках на лечение плоскостопия у детей объявил Центр доктора Бубновского в Пскове

13:24, 15 октября 2019, ПАИ

В период с 15 по 31 октября Центр доктора Бубновского в Пскове предоставляет всем детям скидку 20% на цикл или курс по лечению плоскостопия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре.

По словам специалистов, лечение плоскостопия поможет избавиться от сопутствующих заболеваний позвоночника и суставов. Плоскостопие — изменение формы стопы, характеризующееся опущением её продольного и поперечного сводов, что провоцирует деформацию стопы и последующее нарушение походки, артроз суставов и остеохондроз позвоночника.

В Центре к лечению плоскостопия подходят комплексно. Помимо укрепления и оздоровления стоп, пациент укрепляет позвоночник и исправляет осанку, избавляется от остеопороза, нормализует вес тела, улучшает подвижность суставов и устраняет или предупреждает варикозное расширение вен.

«Правильные тренировки – залог выздоровления. При соблюдении всех правил, методика Сергея Бубновского от плоскостопия поможет взрослому, ребенку и пожилому, ускорит лечение деформации стопы, приведет в порядок продольные и поперечные своды, исключит необходимость ежедневно принимать препараты, делать компрессы и примочки, мучиться в обуви с неудобной подошвой», - отметили специалисты.

Консультации в Центре проводятся бесплатно. Записаться на приём можно по телефону 8 (8112) 797-003. Центр доктора Бубновского в Пскове находится по адресу: Иркутский переулок, дом 2, спортивно-развлекательный комплекс «Простория», 3 этаж.