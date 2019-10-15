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Общество

Автобусы из Пскова больше не будут ходить в садоводческие товарищества по будним дням

C 15 октября в рабочие дни прекращается движение автобусов в садоводческие товарищества Псковского района.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Действующее расписание можно уточнить здеcь>>>.

Кроме того, с 12 октября на новое расписание перешли автобусы маршрутов №№8 и 8а. С графиком их движения можно ознакомиться здесь>>>

Ранее сообщалось, что с 17 октября в связи с ремонтом и реконструкцией улицы Яна Фабрициуса изменится схема движения четырех городских автобусов: №11, 8, 8А и 19.

 

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