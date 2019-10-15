ТЦ «Технодром» стал первым претендентом на «Народное признание» в номинации «Открытие»

13:47, 15 октября 2019, ПАИ

В номинацию «Открытие» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» поступила первая заявка. Претендентом на награду стал торговый центр «Технодром», который заработал в Пскове 13 апреля текущего года.

Компания, воспользовавшаяся правом самовыдвижения, в заявке отметила: «Технодром» - это не только магазин, это клуб для людей, любящих движение и активный отдых. Это крупнейший в Псковском регионе центр, предлагающий самый широкий ассортимент товаров для экстремального отдыха, рыбалки и охоты. При торговом центре работает технический центр, где можно произвести ремонт и техобслуживание мото-, вело- и водной техники или купить нужные запчасти».

Также на территории «Технодрома» проводятся различные мероприятия, например, «Большая гонка», тренировки по мотоджимхане, занятия велошколы.

Торговый центр стал организатором мотошоу «Кубок Технодрома» в деревне Березовый Хутор (Печорский район). При его поддержке в этом году состоялись Псковский велопарад, первенство Псковской области по велосипедному спорту памяти Героя Советского союза Клавы Назаровой, детская велогонка «Большая гонка», Кубок «Берёзового хутора» по мотокроссу, XII Псковский мотосаммит, «Эстафета Победы», «Авто Дрифт Шоу», мотокросс в Ваулиных Горах, чемпионат по подводному спорту «Псковский трофей-2019», рыболовный фестиваль от Псковского рыболовного форума и другие мероприятия.

В номинации «Открытие» на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке. Всего в этом году «Народное признание», которое отмечает 10-летие, будет присуждаться в 12 номинациях. Подробнее о них и условиях участия в премии - здесь>>>

Выдвижение на «Народное признание» продлится до 12:00 5 декабря. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить бланк (его можно скачать здесь>>> ) и вместе с фотографией соискателя направить его по электронной почте premiya@informpskov.ru.

Претендовать на награду может любой человек, компания, организация, коллектив, главное, чтобы соискатель имел непосредственное отношение к Псковской области. Выдвигать кандидатов может кто угодно, самовыдвижение также допускается.