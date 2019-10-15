ФОТОФАКТ: Спутниковые тарелки установили на объекте культурного наследия в Пскове

14:57, 15 октября 2019, ПАИ

В Пскове на улице Леона Поземского, 22 на здании заводоуправления бывшей льнопрядильной фабрики по производству текстильного шпагата, которое является объектом культурного наследия федерального значения, установили спутниковые тарелки. Об этом сообщают жители Пскова в социальной сети «ВКонтакте».

Псковичи разошлись во мнении. Часть горожан считает, что в здании есть жилые помещения, а значит не запрещено устанавливать спутниковые тарелки, а часть – думает, что на объекте культурного наследия категорически запрещено что-либо устанавливать.

Здание заводоуправления льнопрядильной и бичевочной фабрики инженера-технолога немца Генриха Мейера построено, вероятно, в 1901 году. Точная дата строительства и автор проекта неизвестны. На торжественной церемонии открытия здания присутствовал губернский архитектор Иосафат Данишевский. Не исключено, что он был автором проекта здания заводоуправления.

7 мая 1900 года значительная часть фабрики сгорела. Однако через год Генрих Мейер восстановил пострадавшие от пожара помещения, которые предназначались для кабинетов служащих управления фабрики.

После революции до начала 1970-х годов здание использовалось в качестве заводоуправления шпагатной фабрики имени М. И. Калинина. Затем оно стало семейным общежитием Псковского льнокомбината.

Здание заводоуправления выполнено в стиле модерн. Его архитектура не претерпела значительных изменений, за исключением некоторых перестроек при приспособлении под жилье.