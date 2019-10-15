Псковская область вошла в список лидеров по темпам сокращения числа безработных

16:41, 15 октября 2019, ПАИ

Псковская область вошла в список 10 регионов, где на минувшей неделе произошло наиболее значительное сокращение числа безработных. В Нём также оказались Амурская, Кировская, Курганская, Курская, Новгородская, Орловская области, Алтайский край, Марий Эл и Еврейская автономная область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты России.

В целом по стране количество официально безработных россиян с 2 по 9 октября снизилось на 2,2% - до 647,8 тысяч человек. За неделю сокращение численности безработных произошло в 72 регионах.

Рост количества безработных наблюдался в 11 регионах. При этом наибольший прирост отмечен в Севастополе, Чукотском автономном округе, Камчатском крае и Мурманской области.

Не изменилась численность безработных в Магаданской области и Республике Коми.

В ведомстве уточнили, что, по состоянию на 9 октября, суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 91 тысячу 962 человека.

В пресс-службе Минтруда добавили, что уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране к концу отчётного периода составил 0,9% от численности экономически активного населения, количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,71 млн единиц.