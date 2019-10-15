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Общество

Псков стал 147-м в рейтинге городов России по качеству дорог и доступности парковок

Псков занял 147 место в рейтинге 200 городов России по качеству дорог и доступности парковок по оценке местных жителей, который составил портал недвижимости Domofond.ru. Великие Луки оказались на 144-й позиции.

Опрос является ежегодным, в 2019-м году в нём приняли участие свыше 90 тысяч человек. В большинстве городов за год оценки состоянию дорожной инфраструктуры снизились. При этом мнение псковичей не изменилось – они оценили дороги на 3,8 балла, как и в 2018 году. Великолучане в 2019 году поставили оценку 3,9 балла, а в предыдущем – 3,4.

По России средняя оценка качества дорог и доступности парковок составила 4,5 балла, как и в 2018 году. Выше 5 баллов качество дорог оценили только жители 35 городов. Лидером рейтинга третий год подряд стал Грозный, второе место заняла Тюмень. На третьей строчке расположился город Губкин (Белгородская область). Замыкает топ-10 Ставрополь. Самые низкие оценки качеству дорог и доступности парковок дали жители городов Каменск-Шахтинский и Шахты (Ростовская область), Воркута (Республика Коми). Замыкает список аутсайдеров Белово (Кемеровская область).

Участникам опроса предлагали оценить утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от 1 до 10. На основе этого для каждого города рассчитали средний балл.

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