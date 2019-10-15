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Общество

30 штрафов ГИБДД оплатила псковичка, чтобы снять запрет на регистрационные действия с машиной

Сразу 30 штрафов ГИБДД оплатила жительница Псковского района, чтобы снять со своей машины запрет на регистрационные действия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Женщина за нарушение скоростного режима накопила 30 административных штрафов ГИБДД на сумму в 15 тысяч рублей, однако не спешила их оплачивать. Чтобы побудить гражданку к погашению задолженности, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия с движимым имуществом должницы.

Через некоторое время женщина явилась на приём в отдел судебных приставов и сразу оплатила все 30 штрафов ГИБДД.

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