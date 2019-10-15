Ректор ПсковГУ стала членом рабочей группы правительства по разработке новой модели госконтроля в сфере образования

15:47, 15 октября 2019, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина стала членом рабочей группы правительства по разработке новой модели госконтроля в сфере образования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Экспертное научное сообщество вместе с департаментом регуляторной политики правительства России займется выработкой предложений для новой модели государственного контроля в сфере образования, так называемой «регуляторной гильотиной». Новая система предполагает пересмотр и отмену значительного количества нормативных актов, которые противоречат законодательству или друг другу, а также неэффективных, неработающих и нецелесообразных правил.

«Работники образования несут огромную и зачастую бессмысленную нагрузку, которая заключается в исполнении различных контрольно-надзорных требований. Существует огромное количество императивных правил, логика которых не позволяет университетам проводить модернизацию, - заметила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, - новая система позволит нам совершенствовать учебный и научный процесс и при этом не нарушать законодательства. Иными словами, такая «гильотина» должна уменьшить количество нормативных актов, регулирующих сферу образования и тем самым обеспечить стабильную и оперативную деятельность университетов».