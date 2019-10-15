Кассеты для бритья на 6,5 тысяч рублей украла женщина из магазина в Новосокольниках

17:14, 15 октября 2019, ПАИ

Кассеты для бритвенных станков на сумму более 6500 рублей украла женщина из магазина в Новосокольниках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Похитительницу задержали сотрудники вневедомственной охраны, которым поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице Труда. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и не позволили скрыться 41-летней жительнице Новосокольников, которая совершила грабеж в торговом зале.

Подозреваемая передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.