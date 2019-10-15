Надгробными оказались плиты, использованные при благоустройстве территории у Театра Эстрады в Москве

16:03, 15 октября 2019, ПАИ

При реконструкции территории у Театра Эстрады в Москве оказалось, что при благоустройстве были использованы надгробные плиты. Фотографии плит размещены на странице общественного движения «Архнадзор» в Facebook.

Фотографии фрагментов плит, на которых видны даты рождения и смерти, а также надписи «родилась» и «скончалась», в сообществе разместила Инга Широкова-Сошина. «Друзья, а кто может прояснить ситуацию у Театра эстрады??! (Имеются фото с надгробными плитами)», — написала она.

В комментариях под фотографией отмечается, что на место обнаружения надгробных плит выехали сотрудники Департамента культурного наследия, которые должны взять ситуацию под контроль.

Кроме того, участники группы предполагают, что фрагменты надгробных плит использовались в качестве бордюрного камня.

Аналогичная ситуация произошла в Пскове в 2007 году. Тогда при реконструкции Октябрьского проспекта у магазина «Ракета» открыли бордюрные камни, которые оказались надгробными плитами, предположительно, взятыми с Лютеранского и других дореволюционных кладбищ в черте города. Годы рождения и смерти людей, когда-то похороненных под ними, варьировались от начала XIX века до начала XX века. Тогда бордюры были заменены.