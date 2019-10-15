Дело до смерти избившего жену псковича направлено в суд

16:13, 15 октября 2019, ПАИ

В Пскове утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, до смерти избившего жену. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

17 января в своей квартире в доме №67 по Рижскому проспекту нетрезвый пскович стал требовать у жены спиртное, которое женщина ему не отдавала. Мужчина избил супругу, в результате от полученных телесных повреждений 22 января потерпевшая скончалась в Псковской городской больнице.

Незадолго до произошедших событий, 8 ноября 2018 года пскович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою супругу, после этого она также вынуждена была лечиться в городской больнице.

По данным фактами были возбуждены уголовные дела по частям 1 и 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и такое же деяние, но повлекшее смерть). Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, санкция части 1 – в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.