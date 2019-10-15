Контрабанду 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники

16:56, 15 октября 2019, ПАИ

Четыре попытки незаконного перемещения табачной продукции через государственную границу России пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, одна из партий была выявлена в автомобильном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе при осмотре грузового автомобиля «Вольво». Машина следовала из России в Латвию, под обшивкой салона в межпотолочном пространстве пограничники нашли табачную продукцию, скрытую контроля.

В пункте пропуска Бурачки Себежского района сигареты различных торговых марок обнаружили среди личных вещей водителя легкового автомобиля «Мерседес».

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино в Печорском районе пресекли еще две попытки контрабанды. Пограничники выявили укрытые от осмотра табачные изделия в технологических полостях багажного отделения и под приборной панелью легковых транспортных средств.

В общей сложности из четырех машин были изъяты более 600 пачек сигарет, их стоимость, по предварительной оценке, составляет порядка 65 тысяч рублей. Продукция передана сотрудникам таможни для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующих решений.