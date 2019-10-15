Названа средняя стоимость школьного обеда в России

17:58, 15 октября 2019, ПАИ

В России средняя стоимость питания школьников в образовательных учреждениях составляет 113,09 рубля в день. В эту сумму входит завтрак за 46,46 рубля и обед за 66,63, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, которые озвучила представитель Минпросвещения Жанна Садовникова на форуме по общественному здоровью.

Она уточнила, что всего одноразовым горячим питанием обеспечены 54% обучающихся – 8,2 млн человек, а двухразовым горячим питанием 26% - 4 млн детей. Всего в России насчитывается порядка 16,1 млн обучающихся.

Жанна Садовникова также сообщила, что 316 общеобразовательных учреждений не оборудованы пищеблоками. Это составляет 0,8% от всех общеобразовательных учреждений России – 41,3 тысячи.