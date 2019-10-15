Перекресток Фабрициуса и Гражданской в Пскове закроют на ремонт с 17 октября

18:03, 15 октября 2019, ПАИ

В связи с проведением ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской в Пскове будет закрыт для движения транспорта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Движение будет прекращено с 8:00 17 октября до 24:00 1 декабря.

В качестве объезда определены улица Советская и Октябрьский проспект. Схема движения четырёх городских автобусов в связи с проведением работ также изменится. Администрация города призывает псковичей учитывать эти обстоятельства при выборе маршрута и планировании поездок.

Реконструкция улицы Яна Фабрициуса в Пскове началась 5 сентября. Она пройдет в несколько этапов в течение двух лет.

Сначала рабочие приступили к ремонту участка от площади Победы до улицы Гражданской. Первый этап предполагает проведение ремонтных работ до улицы Металлистов, также приведут в порядок улицу Гражданскую от Спортивной до Советской.

На эти цели в рамках нацпроекта в 2019 году выделено около 64 млн рублей. В 2020 году на ремонт направят около 93 млн рублей. Окончании работ по контракту намечено на декабрь 2020 года.