0
21:17
Футбольный фестиваль прошел для 100 воспитанников интернатных учреждений Псковской области
18:24
Александр Либ планирует уйти с должности руководителя ансамбля русской музыки «Псков»
17:44
Учительница из Невеля претендует на премию «Народное признание – 2019»
16:27
Императорский маршрут будут продвигать в Псковской области
15:47
Ректор ПсковГУ стала членом рабочей группы правительства по разработке новой модели госконтроля в сфере образования
15:30
Компания дипломатов: «Титан-Полимер» объясняет тонкости своего инвестпроекта в Пскове
15:17
Клиентский офис компании «Экопром» появится в Великих Луках
Еще новости
Общество

Перекресток Фабрициуса и Гражданской в Пскове закроют на ремонт с 17 октября

В связи с проведением ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской в Пскове будет закрыт для движения транспорта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Движение будет прекращено с 8:00 17 октября до 24:00 1 декабря.

В качестве объезда определены улица Советская и Октябрьский проспект. Схема движения четырёх городских автобусов в связи с проведением работ также изменится. Администрация города призывает псковичей учитывать эти обстоятельства при выборе маршрута и планировании поездок.

Реконструкция улицы Яна Фабрициуса в Пскове началась 5 сентября. Она пройдет в несколько этапов в течение двух лет.  

Сначала рабочие приступили к ремонту участка от площади Победы до улицы Гражданской. Первый этап предполагает проведение ремонтных работ до улицы Металлистов, также приведут в порядок улицу Гражданскую от Спортивной до Советской.

На эти цели в рамках нацпроекта в 2019 году выделено около 64 млн рублей. В 2020 году на ремонт направят около 93 млн рублей. Окончании работ по контракту намечено на декабрь 2020 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Футбольный фестиваль прошел для 100 воспитанников интернатных учреждений Псковской области
15 октября 2019
Футбольный фестиваль прошел для 100 воспитанников интернатных учреждений Псковской области
Александр Либ планирует уйти с должности руководителя ансамбля русской музыки «Псков»
15 октября 2019
Александр Либ планирует уйти с должности руководителя ансамбля русской музыки «Псков»
Учительница из Невеля претендует на премию «Народное признание – 2019»
15 октября 2019
Учительница из Невеля претендует на премию «Народное признание – 2019»
Императорский маршрут будут продвигать в Псковской области
15 октября 2019
Императорский маршрут будут продвигать в Псковской области
Ректор ПсковГУ стала членом рабочей группы правительства по разработке новой модели госконтроля в сфере образования
15 октября 2019
Ректор ПсковГУ стала членом рабочей группы правительства по разработке новой модели госконтроля в сфере образования
Клиентский офис компании «Экопром» появится в Великих Луках
15 октября 2019
Клиентский офис компании «Экопром» появится в Великих Луках
ФОТОФАКТ: Спутниковые тарелки установили на объекте культурного наследия в Пскове
15 октября 2019
ФОТОФАКТ: Спутниковые тарелки установили на объекте культурного наследия в Пскове
ТЦ «Технодром» стал первым претендентом на «Народное признание» в номинации «Открытие»
15 октября 2019
ТЦ «Технодром» стал первым претендентом на «Народное признание» в номинации «Открытие»

Идет загрузка...