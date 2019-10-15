Александр Либ планирует уйти с должности руководителя ансамбля русской музыки «Псков»

18:24, 15 октября 2019, ПАИ

Заслуженный артист России Александр Либ может покинуть должность руководителя ансамбля русской музыки «Псков». Об этом он заявил в прямом эфире в рамках программы «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк».

«Я сегодня встречался с руководством Псковской областной филармонии. Я, наверное, созрел. Я уйду с должности руководителя ансамбля русской музыки «Псков», - заявил Александр Либ.

В разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации Александр Либ подтвердил желание покинуть свою должность. «Пора уже, - отметил он. – Я хочу, чтобы пришли молодые, с новыми идеями».

При этом заслуженный артист России подчеркнул, что даже после ухода петь он не бросит.

Александр Либ руководит ансамблем русской музыки «Псков» 35 лет.

Ансамбль является обладателем гран-при международного фестиваля-конкурса исполнителей на многострунных инструментах, лауреатом премии администрации Псковской области, занесен в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию Пскова». Музыканты выступают не только в Пскове и городах Псковской области, но и за ее пределами.

В этом году ансамбль русской музыки «Псков» отмечает 40-летие. 20 октября в честь юбилейной даты на сцене концертного зала филармонии состоится большой праздник.