Псковским школьникам рассказали о пожарной безопасности

19:30, 15 октября 2019, ПАИ

15 октября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову провели профилактическое мероприятие в ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 5». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

С учениками и преподавателями была проведена беседа на тему предотвращения пожаров, распространены памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности в быту. Сотрудники рассказали ребятам, что небольшое возгорание на начальной стадии можно ликвидировать огнетушителем и продемонстрировали присутствующим, как правильно им пользоваться.

Кроме того, ученикам напомнили о недопустимости шалости с огнем, провели разъяснительные беседы по соблюдению элементарных правил безопасности, а также действий при эвакуации в случае возникновения пожара, напомнили номера вызовов пожарно-спасательных подразделений.