Футбольный фестиваль прошел для 100 воспитанников интернатных учреждений Псковской области

21:17, 15 октября 2019, ПАИ

12 октября в спортивном зале Псковской инженерно-лингвистической гимназии прошел футбольный фестиваль в рамках благотворительного проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Мяч дружбы», поддержанного социальной программой FIFA «Футбол во имя надежды» (Football for Hope, FIFA) и Фондом президентских грантов. В мероприятии приняли участие 100 воспитанников из 9 интернатных учреждений Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В этом году для ребят были организованы тренинг на сплочение, матч football3, викторина на знание футбольных терминов, футбольная и теннисная эстафета, подвижные игры. Все участники разделились на 10 команд: в каждой было по 5 футболистов разного возраста из двух интернатных учреждений.

Волонтёры провели для смешанных команд тренинг на знакомство – ребята придумали названия своим командам и кричалки, чтобы поддерживать друг друга, выбрали капитанов. После этого участников ждала серия матчей football3: дети сами выбирали правила игры, играли футбольный матч, а затем обсуждали игру и выставляли друг другу баллы.

Затем началась большая игра по станциям – ребята смогли проявить ловкость, футбольные навыки, сплоченность и умение работать в команде. Партнёрами по организации Фестиваля выступила Академия тенниса Пскова в лице тренера Анастасии Михайловой, которая провела эстафету с теннисными мячами и ракетками. Ещё одну станцию для ребят подготовил досуговый центр «Юный техник». На мероприятии у детей была уникальная возможность управлять роботами, которые играли в футбол и забивали голы.

Спортивный праздник завершился награждением команд. Все были награждены памятными дипломами и сладкими призами. Кроме того, 45 ребят, больше всего отличившиеся на футбольных тренировках в течение года, получили футбольные мячи.

«Прививать детям с раннего возраста любовь к спорту важно для их дальнейшего будущего. И такие проекты, как «Мяч дружбы», дают детям возможность ежедневно заниматься спортом и достигать новые вершины» - отметил Председатель Детского фонда Юрий Сорокин. Положительные эмоции в конце мероприятия были и у тренеров, которые приехали на фестиваль: «Праздник удался! Всё было продумано по спортивной части, но, конечно, детям были приятны и вкусны перекусы-вкусняшки. Атмосфера была домашняя, а это для нас главное! Спасибо всем организаторам, так держать!» - поделилась своими впечатлениями тренер из Красногородской школы-интерната «Агрошкола» Наталья Тихонова.

Напомним, что в рамках проекта «Мяч дружбы» с 2017 года мальчики и девочки из школ-интернатов и центров помощи детям всей области регулярно занимаются на дополнительных тренировках по футболу, участвуют в мастер-классах от профессиональных футбольных тренеров. С сентября 2018 года проект расширился благодаря использованию гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Теперь воспитанники школ-интернатов не только оттачивают своё футбольное мастерство на тренировках, но и говорят на важные темы, играя в социально-ориентированную разновидность футбола под названием football3.

От имени своих подопечных Детский фонд благодарит всех участников, помощников и волонтёров за помощь в организации спортивного и весёлого фестиваля для детей из интернатных учреждений Псковской области.