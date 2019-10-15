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Общество

В Печорах руководитель Управления по вопросам миграции псковского УМВД проведет встречу с гражданами

Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Федоров 16 октября с 15:00 до 16:00 часов проведет прием граждан в отделе по вопросам миграции МО МВД России «Печорский» по адресу: г. Печоры, ул. Мира, д. 12. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Запись на прием по телефонам:

Печоры: 8(81148)-2-21-26, 2-44-16

Псков: 8(8112) - 596-444

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