В Печорах руководитель Управления по вопросам миграции псковского УМВД проведет встречу с гражданами
Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Федоров 16 октября с 15:00 до 16:00 часов проведет прием граждан в отделе по вопросам миграции МО МВД России «Печорский» по адресу: г. Печоры, ул. Мира, д. 12. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Запись на прием по телефонам:
Печоры: 8(81148)-2-21-26, 2-44-16
Псков: 8(8112) - 596-444