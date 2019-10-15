Псковичам рекомендуют не предоставлять паспорта мошенникам для открытия фирм-однодневок

22:06, 15 октября 2019, ПАИ

В настоящее время в сети Интернет часто встречаются объявления, в которых предлагается возможность легко заработать деньги путем предоставления паспорта для открытия фирмы на своё имя, при этом злоумышленники, как правило, обещают, что, будучи учредителем фирмы, гражданину не нужно будет заниматься ее деятельностью, все сделают за него. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Пскова.

Откликаясь на такие объявления, отдельные граждане, желая заработать, предоставляют свои паспорта для регистрации фирм - «однодневок» за некие символические деньги, становясь при этом номинальным директором, фактически не осуществляющим управление юридическим лицом.

Нередко для этого используются утерянные, похищенные паспорта, а также паспорта умерших лиц, учащихся (студентов), лиц, не осведомленных о преступном характере деятельности, малоимущих, лиц без определенного места жительства.

Вместе с тем, причастность к незаконной деятельности фирм-«однодневок» может пагубно отразиться на судьбе таких граждан.

Гражданам следует знать, что, представляя документы или выдавая доверенность таковые будут использованы в соответствующем качестве, а именно ими будет удостоверяться факт участия гражданина в образовании юридического лица. При этом следует учитывать, что юридическое лицо образуется в целях его использования (реквизитов, банковского счета и т.п.) для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Такие необдуманные действия гражданина, направленные в первую очередь на желание подзаработать, в свою очередь образуют состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность или выдача доверенности, совершенные для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Санкция названной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет.

Так, в истекшем периоде 2019 года прокуратурой города Пскова для рассмотрения по существу в суд направлено 7 уголовных дел указанной категории.

Кроме того, при образовании юридического лица у гражданина как у его руководителя возникают обязанности исчислять и уплачивать законно установленные налоги, другие обязанности, предусмотренные законодательством с момента регистрации. При этом за неисполнение установленных обязанностей действующим законодательством предусмотрена ответственность для руководителя за совершение налоговых правонарушений, в том числе и административная.

На основании изложенного, прокуратура города Пскова призывает граждан для исключения в последующем встреч со следователями, допросов, долгих объяснений, возбуждения уголовных дел, не допускать манипуляций со своими паспортами, не предоставлять, пытаясь таким образом заработать, свои паспорта другим лицам для создания фирм-«однодневок», а также самим не участвовать в преступных действиях.

Если вы поняли, что все-таки стали жертвой мошенников, использующих ваш паспорт в криминальных целях - незамедлительно обращайтесь в Инспекцию ФНС России (по месту регистрации фирмы либо по месту своего жительства).

Необходимо помнить, что фирмы-«однодневки» создают реальную угрозу экономике нашей страны. Ведь с помощью фирм-«однодневок» совершается ряд опасных преступлений - хищение бюджетных средств, «обналичивание» денежных средств, уклонение от уплаты налогов и сборов.