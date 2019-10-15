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Общество

В Минкомсвязи рассказали, когда россияне получат электронные паспорта

Минкомсвязь РФ разработала проект указа Владимира Путина о проведении в Москве с 1 марта следующего года эксперимента по выпуску электронных паспортов и мобильного приложения. Соответствующий документ был опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, на первом этапе планируется выпустить мобильное приложение, связанное с бумажным паспортом. На втором этапе — с 1 июля 2020 года — предполагается выпускать паспорт в виде материального носителя с чипом, интегрированный с приложением, пишет ТАСС.

Кроме того, с 1 декабря 2019 ведомство намерено запустить подготовительный этап, в рамках которого будут заключаться требуемые соглашения между МВД России и ГБУ МФЦ города Москвы. Отмечается, что принятие проекта указа не потребует дополнительных средств из федерального бюджета.

Ранее стало известно, что в электронные паспорта граждан России будут встроены чипы нового поколения, которые смогут хранить в два раза больше данных, чем существующие сегодня аналоги. Тем не менее, в правительстве пока не определились с тем, какая именно информация будет содержаться на микросхеме.

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