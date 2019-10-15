Угонщику из Пскова грозит до 5 лет лишения свободы

22:44, 15 октября 2019, ПАИ

Прокурором Псковского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего жителя города Пскова, который совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, то есть угон). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что в начале сентября 2019 года злоумышленник находился у себя на дачном участке в СНТ «Дубок» Псковского района. К нему в гости приехал на автомобиле ВАЗ 2112 его знакомый. В ходе распития спиртного, у злоумышленника возник умысел на угон принадлежащего его знакомому автомобиля «ВАЗ 2112», после чего он, воспользовавшись тем, что его знакомый заснул, открыл незапертую дверь автомобиля, сел на водительское сиденье, используя находившийся в замке зажигания ключ от указанного автомобиля, запустил двигатель и уехал на нём с места совершения преступления, тем самым неправомерно завладев вышеуказанным автомобилем.

Уточняется, что санкция ч. 1 ст. 166 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.