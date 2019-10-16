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Общество

Киев и Донбасс подтвердили готовность развести войска

Украина и представители Донецкой и Луганской народных республик не смогли согласовать новую дату отвода сил, но подтвердили готовность решить эту проблему. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к контактной группе, заседание которой состоялось в Минске 15 октября.

Сообщается, что основной проблемой для Киева в переговорном процессе стала активизация украинских националистов, занявших позиции на линии разграничения. «Националисты уже заявили, что не уйдут добровольно с этих позиций. Власти Украины не решаются их разогнать, поэтому и не могут гарантировать какие-либо сроки разведения в Петровском и Золотом», — сообщил источник. Эксперты считают, что эта проблема ставит под угрозу проведение «нормандского саммита».

Ранее контактная группа согласовала график разведения сил в Петровском и Золотом. Процесс должен был начаться ещё 7 октября, но под давлением националистов киевская сторона отказалась начинать разведение. Вооруженные силы Донбасса также были вынуждены остаться на прежних позициях. Попытки начать разведение в следующие дни также были сорваны.

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