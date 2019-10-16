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Общество

680 тысяч заплатит ЗАО «Родник» за незаконную рубку леса в Псковском районе

ЗАО «Родник» заплатит 680 тысяч рублей за незаконную рубку леса в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По вине компании, которая арендует лесной участок в Псковском районе, была произведена незаконная рубка леса с причинением природной среде ущерба на указанную сумму.

В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании денег с арендатора. Псковский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований, после чего прокурор принес апелляционное представление.

Псковский областной суд согласился с тем, что арендатор участка обязан следить за правильным отводом лесной делянки, в том числе за соответствием границ, отражаемых в документах, обозначаемым на местности. В данном случае площадь участка, подлежащего вырубке, была задекларирована в меньшем размере, что привело к увеличению фактической порубочной площади на 0,8 га. В итоге принято решение о взыскании с лесозаготовителя причиненного государству ущерба.

Решение суда вступило в законную силу.

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